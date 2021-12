V Veliki Britaniji hospitalizirani prvi bolniki z različico omikron

Znanstveniki z Londonske šole za higieno in tropsko medicino (LSHTM) so opozorili, da se bo Združeno kraljestvo, če ne bodo dodatno zaostrili ukrepov, soočilo z velikim valom okužb z omikronom.

Zahawi želi ljudi spodbuditi, naj gredo po tretji odmerek cepiva, saj da dva odmerka "nista dovolj" . Dejal je, da ga lahko vse osebe, starejše od 30 let, prejmejo od ponedeljka dalje. Do nedelje je bilo v Združenem kraljestvu potrjenih 3137 primerov različice omikron. A je število verjetno še višje, poroča BBC .

Med drugim bi radi tam, kjer je to mogoče, uvedli delo od doma, razširili pravila glede nošenja mask in uvedli digitalna potrdila za vstop na nekatera prizorišča. Parlament bo o morebitnih spremembah glasoval v torek. Od torka se bodo morali Britanci, ki so prejeli dva odmerka cepiva ali več in so bili v stiku z okuženo osebo, sedem dni dnevno testirati s hitrimi testi. To pomeni, da se tistim, ki so prišli v stik z okuženo osebo, ne bo več treba samoizolirati.

Zahawi je dejal, da so trenutni ukrepi kot odgovor na novo različico "sorazmerni". Na vprašanje, ali lahko zagotovi, da bodo januarja šole odprte, je minister dejal, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da bi ostale odprte, vendar pa tega ni mogel zagotoviti. Dodal je še, da cepljenje osnovnošolskih otrok za zdaj ni v načrtu.

Susan Hopkins, glavna medicinska svetovalka britanske zdravstvene varnostne agencije, je dejala, da v bolnišnicah pričakuje več ljudi z različico omikron. Ni pa jasno, ali so osebe, ki so trenutno hospitalizirane in imajo omikron, v bolnišnični oskrbi zaradi virusa ali drugih razlogov.

Dodala je, da v Združenem kraljestvu še ni bilo nobenega poročila o tem, da bi umrl bolnik z omikronom. Je pa opozorila, da je različica v državi šele 14 dni.