V veljavi odlok o podaljšanju epidemije: nekateri ukrepi do božiča

Vlada je v drugem epidemičnem valu razglasila epidemijo z 19. oktobrom, in sicer za 30 dni, v ponedeljek pa je sklenila odlok podaljšati do 17. decembra. Kot so navedli, so se tako odločili, ker se okužba z novim koronavirusom še vedno hitro širi med prebivalstvom.

"Aktualne epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom sars-cov-2 zahtevajo ponovno, a časovno omejeno, razglasitev epidemije na celotnem območju Slovenije," so navedli. Trenutni ukrepi v državi so zelo podobni tistim iz pomladanskih mesecev, ko je epidemija trajala 80 dni, pri čemer je bil spomladanski epidemični val veliko blažji.

V ponedeljek so tako vrata zaprle vse nenujne trgovine, ustavil se je javni potniški promet. Že od konca prejšnjega tedna je prepovedano zbiranje ljudi razen družinskih članov. Vrtci so odprti le za nujne primere, pouk pa že drugi teden poteka na daljavo. Sodišča poslujejo v omejenem obsegu. Za vstop na Hrvaško je vse manj izjem, pri katerih ni potrebna karantena ob povratku.