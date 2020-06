V veljavi omejitev zbiranja do 50 ljudi

Odslej je dovoljeno zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih. Izjema so prireditve za do 500 ljudi z dovoljenjem NIJZ, kjer bodo organizatorji lahko zagotovili upoštevanje varnostne razdalje med obiskovalci. Izvajanje odloka bo lahko nadzorovala tudi policija v okviru svojih pristojnosti, so sporočili po ponedeljkovi dopisni seji vlade.

Kot je pojasnil vladni govorec Jelko Kacin, je v Sloveniji trenutno nekaj žarišč okužb, ki so posledica druženj, veseljačenj brez medsebojne razdalje. Zato se je vlada odločila, da zmanjša število ljudi, ki se smejo družiti, in to s 500 na 50. PREBERI ŠE Kacin: Udeleženci teh velikih rajanj so turisti in to bi bilo res nevarno žarišče Bodo pa ohranili možnost druženja do 500 ljudi, ko gre za organizirane prireditve, za katere bo na podlagi mnenja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) izdano soglasje. Po Kacinovih besedah gre za prireditve, ki imajo sedežni red, s katerim bodo omogočili fizično razdaljo med udeleženci, ter imajo redarsko službo in podobno. Ta izjema pa ne velja za shode, naj bodo organizirani ali ne, je zapisano v sporočilu po seji vlade. Za čas trajanja splošne omejitve oziroma prepovedi zbiranja ljudi bo treba tudi prijaviti prireditve na podlagi zakona o javnih zbiranjih. icon-expand Zbiranje na na javnih krajih je znova omejeno. Tokrat do 50 oseb. FOTO: Bralec Za ohranitev ugodne epidemiološke slike v Sloveniji je treba po Kacinovih besedah tudi povečati učinkovitost nadzora nad izvajanjem karantenskih odločb. "Ta je absolutno nezadostna," je ocenil. Kritičen je do majhnega števila nadzorov zdravstvenega inšpektorata, kar je označil za nedopustno. Kot je dejal, v tem trenutku noben zdravstveni inšpektor ne bi smel na dopust, saj da so prioritete nekje drugje. "Zdaj je treba kontrolirati, kdo se drži karantenske odločbe, ker bomo sicer v avgustu imeli zapolnjene bolnišnice," je opozoril. PREBERI ŠE Trenutno v karanteni 6380 oseb, že kmalu morda poostren nadzor Ob tem je še dodal, da je ministrstvo za notranje zadeve zato v nedeljo ponudilo pomoč pri obiskovanju oseb, ki jim je bila izdana karantena in kontroliranju njihovega zadrževanja v osamitvi. To je sicer pristojnost zdravstvenega inšpektorata. Kot je navedeno v sporočilu po seji vlade, "izvajanje odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi policija v okviru svojih pristojnosti".