V veljavi PKP 10: novi solidarnostni dodatki, podaljšanje turističnih bonov

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 podaljšuje nekatere ukrepe iz dosedanjih protikoronskih zakonov ter prinaša še nove. Ena od novosti je povračilo škode za primere zdravstvenih zapletov pri cepljenju ali uporabi zdravila proti covidu-19.

Predvideno je izplačilo novih enkratnih solidarnostnih dodatkov. Upokojenci s pokojninami do 732 evrov bodo dodatek prejeli konec januarja v treh različnih višinah od 130 do 300 evrov. Kmetom, invalidom in vojnim veteranom pripada dodatek v višini 150 evrov.

Z zakonom se podaljšujejo nekateri ukrepi, ki bi se sicer letos iztekli. Neizrabljeni lanski dopust bo mogoče koristiti do 1. aprila 2022, tistega za leto 2021 pa do konca prihodnjega leta. Turistični boni iz lanskega junija bodo veljavni do konca junija 2022, do junija 2023 bo država tudi še izplačevala po 500 evrov za vsakega novorojenega otroka.