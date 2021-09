Vlada za zaposlene v organih državne uprave uvaja le pogoja prebolevnosti in cepljenja. Poleg tega je vlada razširila skupine oseb in področja, kjer pogoj PCT ne bo potreben. Med drugim so dvignili starost, do katere PCT-pogoj ni potreben, z 12 na 15 let. Po večkratnih pozivih, tudi zdravstvenih zavodov, pa niso omilili pogojev za dostop do zdravstvenih storitev. Podrobnosti bodo predstavili na današnji novinarski konferenci.

Vlada je na četrtkovi dopisni seji spremenila odlok o načinu izpolnjevanja pogoja PCT. Ta določa, da bo od 1. novembra za zaposlene v organih državne uprave veljal le pogoj prebolevnosti in cepljenja (PC). Se pravi testiranje odpade, razen za tiste, ki imajo zdravstvene razloge. Kar pomeni, da bodo lahko v državni upravi delali le še tisti, ki so cepljeni ali so preboleli covid-19. Določili so tudi, da morajo zaposleni v javni upravi do prvega oktobra sprejeti prvi odmerek cepiva, najkasneje do prvega novembra pa morajo biti polno cepljeni.

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT Poleg tega je vlada razširila skupine oseb in področja, kjer pogoj PCT ne bo potreben. Te spremembe pa so že v veljavi. Pogoja PCT ni treba izpolnjevati mlajšim od 15 let, in osebam, ki so vključene v storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, varstveno-delovne centre, centre za usposabljanje, delo in varstvo ter dnevne centre domov za starejše občane.

icon-expand V veljavi spremembe glede izpolnjevanja pogoja PCT FOTO: Bobo

Izjema so tudi osebe, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom, uporabniki zdravstvenih storitev, če gre za cepljenje proti covidu-19 ali testiranje na novi koronavirus, ter uporabnikom poštnih storitev, če gre za prevzem pošiljk, ki jih je treba osebno prevzeti, ker bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice. Poleg tega omejitve ne veljajo v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujnih zdravstvenih storitev, nujnih postopkov socialne in družinske problematike ter nujne osebne asistence, zaščite in reševanja, pri oskrbi na bencinskih servisih ter za osebe, ki opravljajo naloge v sektorju mednarodnega prevoza in državo zapustijo v 12 urah po prehodu meje. Kot izjema so dodana tudi humanitarna skladišča, centri za razdeljevanje hrane in drugi kraji, ki omogočajo brezplačen dostop do osnovnih življenjskih dobrin socialno ogroženim skupinam. Med drugim pa niso omilili pogojev za uporabnike zdravstvenih storitev. K pozivu se je pridružilo tudi Združenje zdravstvenih zavodov, ki je ministrstvo za zdravje pozvalo k ponovnemu razmisleku glede odloka, ki za pregled bolnikov odreja PCT-pogoj. Odlok ne bi smel omejevati dostopa do zdravstvenih storitev, je sporočil direktor združenja Marjan Pintar.

Na javnih zbiranjih nad 50 oseb bo obvezno izpolnjevanje pogoja PCT S spremembo odloka je dovoljeno zbiranje nad 50 oseb na organiziranih javnih prireditvah in javnih shodih, pri katerih je organizator znan, pod pogoji iz zakona, ki ureja javna zbiranja, v zaprtih prostorih ali na odprtih površinah, če udeleženci, razen oseb, ki so mlajše od 15 let, izpolnjujejo pogoj PCT, piše v odloku.

icon-expand Na javnih zbiranjih nad 50 oseb bo obvezno izpolnjevanje pogoja PCT FOTO: Shutterstock

Ta tudi določa, da organizator javne prireditve ali javnega shoda ob vstopu na prireditev oziroma shod preverja, ali udeleženci prireditve oziroma shoda izpolnjujejo pogoj PCT. Osebi, ki tega pogoja ne izpolnjuje, udeležbe na prireditvi oziroma shodu ne dovoli. Organizator mora na vidnem mestu s pisnim obvestilom obvestiti udeležence prireditve oziroma shoda, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za udeležbo na prireditvi oziroma shodu. Če organizator prireditve ali shoda preverjanja izpolnjevanja pogoja PCT ne zagotavlja sam, mora preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT zagotoviti z varnostnikom v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, še določa odlok, ki je bil objavljen v četrtkovem Uradnem listu. Za javne prireditvah in javne shode na odprtih površinah je doslej veljalo, da morajo udeleženci izpolnjevati pogoj PCT, če jih je več kot sto. Na javnih prireditvah in shodih v zaprtih prostorih pa so morali udeleženci pogoj PCT izpolnjevati ne glede na število udeležencev. Ostale spremembe Poleg tega je vlada v četrtek spremenila odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku, in sicer spreminja pogoje pri cepljenih osebah, ki se jim ne odredi karantena. Po novem se v karanteno ne bo napotilo posameznikov, ki so bili cepljeni s cepivom AstraZeneca, če je od prejema drugega odmerka minilo najmanj 15 dni. Obdobje od drugega odmerka se tako skrajšuje, saj je bilo v veljavnem odloku določenih 21 dni. Sprememba velja od danes. Vlada je tudi podaljšala veljavnost odloka o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo. Za vstop v Slovenijo je tako še vedno treba izpolnjevati pogoj PCT, razen za sedem izjem, in sicer za mednarodni prevoz, za tranzit, za otroke pod 15. letom starosti, dvolastnike in čezmejne delovne migrante ter za osebe, ki prevažajo otroka zaradi njegove vključenosti v vzgojo in izobraževanje ter zaradi nujnega zdravstvenega pregleda.