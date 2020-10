V veljavo stopa policijska ura, Teršek: vladni odlok je neustaven

3. dostop in nudenje storitev za nujne primere.

Izjeme, določene v odloku o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi:

Odlok prepoveduje vse prireditve, maše z verniki, poroke v vseh regijah, tudi v obalno-kraški regiji, ki je še edina na oranžnem seznamu. Prav tako je vlada umaknila do zdaj veljavno pravilo, da lahko prebivalci iz oranžne regije še naprej prehajajo v rdeče regije. Meja statističnih regij ne bo več mogoče prečkati niti zaradi koriščenja turističnih rezervacij. Še naprej pa je mogoče koristiti rezervacije turističnih namestitev v domači statistični regiji.

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

7. dostop do storitev za nujne primere,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

1. prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

Najnovejši predpis pa je zmotil nekatere pravnike. Andraž Teršek je v zapisu na Facebooku napovedal, da bosta danes skupaj z odvetnikom Damijanom Pavlinom na ustavno sodišče naslovila pobudo za presojo ustavnosti najnovejšega vladnega odloka in določbe 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, ki opredeljuje pristojnosti vlade pri preprečevanju širjenja nalezljivih boleznih. "Oboje je očitno protiustavno," je še zapisal Teršek.

39. člen zakona o nalezljivih bolezni navaja ukrepe, ki jih lahko zaradi širitve nalezljive bolezni sprejme vlada. Ob tem lahko določi pogoje za potovanje v državo, v kateri obstaja možnost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo, in za prihod iz teh držav, prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih, prepove zbiranje ljudi v šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in na drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni, ter omeji ali prepove promet s posameznimi vrstami blaga in izdelkov.