V veljavo stopajo digitalna potrdila. Na Hrvaškem z njim tudi na prireditve

Pred približno pol leta je dal grški premier Kiriakos Micotakis pobudo, da se na ravni celotne povezave uvede enotno potrdilo, ki bo potnikom omogočalo lažje prehajanje meja med pandemijo in posledično kanček bolj brezskrbne počitnice v soseščini. Pobuda se je z današnjim dnem uresničila.

Potrdilo ni potovalni dokument, bo pa od danes olajšalo prečkanje mej, saj bodo lahko s pomočjo kode QR pristojni hitro ugotovili, ali posameznik izpolnjuje pogoje za vstop v državo. V veljavi bo leto dni in sicer v vseh državah članicah EU ter Lihtenštajnu, Švici, Islandiji in na Norveškem.

Digitalno covidno potrdilo je na voljo v digitalni obliki na telefonu in papirnati obliki. Na potrdilu je poleg imena in priimka, datuma rojstva, datuma izdaje in unikatnega identifikatorja še informacija o tem, ali je oseba covid-19 prebolela, je cepljena proti bolezni ali ima negativen izvid na novi koronavirus. Pristojni ob skeniranju kode preverijo veljavnost in pristnost potrdila.

Potrdilo bodo tako v nekaterih državah članicah uporabili tudi kot dokazilo PCT za nočitve v hotelih, večerje v restavracijah in obiske dogodkov. Med drugim so se za to možnost odločili v Avstriji in pri nas.

V Sloveniji je DCP na voljo tako v papirni različici kot tudi v digitalni obliki na portalu zVem, kmalu pa bo na voljo tudi posebna aplikacija. DCP izdaja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Potrdilo velja le toliko časa, kolikor je veljaven epidemiološki status osebe. To pomeni, da v primeru prebolevnika velja pol leta po prebolelem covidu-19, v primeru testiranih pa toliko časa, kolikor je veljaven test. Če bodo morali potniki pred vrnitvijo v domovino opraviti testiranje, bo DCP izdala država članica, kjer je bilo testiranje opravljeno.

Potrdilo bo vezano na enega državljana, tako da bodo v primeru potovanja družine otroci potrebovali svoje.

S potrdilom tudi na Hrvaško