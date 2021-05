V veljavo stopila nova sproščanja: spet je dovoljena sejemska dejavnost

Sejemsko dejavnost je na četrtkovi dopisni seji z novim odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprostila vlada. Odlok velja do 30. maja.

Za izvajanje sejemske dejavnosti v notranjosti je za obiskovalce določen pogoj PCT, poleg tega bo treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, število oseb pa bo omejeno na 10 kvadratnih metrov na posameznega obiskovalca. Izjema so mladoletne osebe in osebe, ki potrebujejo spremstvo, in so skupaj z ožjimi družinskimi člani oziroma skrbniki v prostoru, v katerem se izvaja sejemska dejavnost, izhaja iz odloka.

Tudi število oseb v zaprtih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom, je po novem omejeno na 10 kvadratnih metrov na posamezno stranko, ne več na 20 kvadratnih metrov, je pa treba še naprej zagotavljati 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko v celotnem trgovskem centru.