V veljavo stopili novi odloki: ob rizičnem stiku v karanteno le še za sedem dni

Sedemdnevna karantena se bo po predlogu epidemiologov Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) končala tudi brez PCR-testiranja, saj se okužba v 94,6 odstotka primerov po ugotovitvah epidemiologov razvije v okviru sedmih dni.

Vlada je prejšnji teden z odlokom določila tudi dve novi izjemi glede uvedbe karantene. V karanteno poleg cepljenih s poživitvenim odmerkom cepiva proti covidu-19 ne bo več treba tudi osebam, ki so prebolele covid-19 in to dokazujejo s pozitivnim PCR-testom, od katerega je minilo vsaj deset in največ 45 dni.