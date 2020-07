V Vietnamu zaradi izbruha koronavirusa evakuirali 80.000 ljudi

Več tisoč turistov išče načine, da bi zapustili mesto, zato so med drugim okrepili število letov iz njega.

Potem ko so v petek potrdili prvo okužbo po 99 dnevih, so v mestu uvedli ukrep ohranjanja fizične razdalje. Okužbo so sicer v petek potrdili pri Vietnamcu, preventivno pa je moralo v karanteno 50 ljudi, ki so bili v stiku z njim. Od takrat so potrdili še dva primera, se pa oblasti bojijo, da bo število okužb še naraslo.