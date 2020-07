17 novih primerov: V Vrtcu Rogaška Slatina tri okužbe

V zadnjem dnevu so bolnišnicah sprejeli tri nove paciente, ki so potrebovali zdravniško oskrbo.

Kot je dejala Majda Plavčak , so v Vrtcu Rogaška Slatina zaprli tri igralnice, umivalnico in enega izmed vhodov oz. so zaprli tisti del vrtca, kjer so zaznali okužbo. Vrtec je še vedno odprt, otroci pa lahko vstopajo skozi pet preostalih vhodov.

V vrtcu so v stalnem stiku z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje, v četrtek pa so z zunanjimi izvajalci opravili temeljito razkuževanje prostorov, v katerem so bivale okužene osebe.

Medtem pa je Martin Mikolič za povedal, da je v karanteni skupaj s soprogo, ker sta bila v stiku s taščo, ki pa je okužena z novim koronavirusom. Za zdaj se počuti dobro, testiral se ni, karantena pa se mu bo iztekla v četrtek.

V Hrastniku brez novih okužb

V Domu starejših Hrastnik so v četrtek odvzeli pet brisov zaradi morebitnih okužb z novim koronavirusom, in šest brisov pri občanih. Vsi brisi so bili negativni, so danes sporočili s hrastniške občine.

Kot je povedal direktor doma Drago Kopušar, je danes v domu predviden obisk dveh oz. treh diplomiranih medicinskih sester iz ljubljanskega kliničnega centra. Namen obiska je pregled vzpostavljenega sistema v domu, iskanje možnih izboljšav in nadgradenj ter pogovor o tem, kako delo izvajati naprej.

Naslednji večji odvzem brisov v domu bo v ponedeljek, v vmesnem času pa po potrebi oz. pri posameznikih, pri katerih bi se pojavili kateri od znakov virusa, so še napovedali na občini.