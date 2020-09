V vrtec le cepljeni otroci?

Da potrebujemo nov zakon o nalezljivih boleznih, se danes strinja tudi pravnik Rajko Pirnat, vendar pravi, da so pooblastila široka."Zakon ne določa, da mora vlada pri izbiri ukrepa oceniti posledice. In to je tisto, kar je ustavno sodišče očitalo pri ukrepu omejitve gibanja na občine."

Tisto, kar najbolj izstopa iz predloga ministrstva Tomaža Gantarja, je, da bi lahko v primeru, da ni mogoče preprečiti, da se v državo, v njej ali iz nje razširijo nalezljive bolezni, vlada prepovedala oziroma omejila zbiranje večjega števila ljudi na javnih ali zasebnih površinah. V naših domovih torej, kjer bi lahko tudi odredila uporabo zaščitne opreme."Posegi v stanovanje so brez sodne odločbe v vsakem posamičnem primeru neizvedljivi," pa pravi Pirnat.

Če bi bilo treba, bi v uporabo za zdravstvene potrebe vlada lahko odredila tudi prepustitev poslovnih in drugih prostorov, opreme, zdravil in prevoznih sredstev. A pozor, tu ne gre za novost. Po obstoječem 37. členu zakona se to lahko zgodi že sedaj. Medtem ko varuh človekovih pravic predlog še preučuje, pravniki opozarjajo, da morajo zakonopisci ukrepe nujno uravnotežiti."In zlasti zagotoviti, da se vsak teden preverja, ali so še potrebni. Tu samo piše, da so časovno omejeni," opozarja Pirnat.