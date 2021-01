V Vuhan prispela ekipa WHO, ki bo preiskovala izvor pandemije

Po poročanju BBC naj bi znanstveniki iz WHO opravili več pogovorov z ljudmi, zaposlenimi v vuhanskem laboratoriju oziroma v tamkajšnjem raziskovalnem inštitutu. Prav tako naj bi obiskali bolnišnice v Vuhanu in pa tudi zloglasno 'mokro' tržnico, kjer naj bi se novi koronavirus prenesel na človeka. Gre za posebno vrsto tržnice, kjer med drugim prodajajo zaklane živali, tudi za nas bolj "eksotično" meso, kot so kače in netopirji. Tržnice, kjer prodajajo divje živali, so precej nevarnejše za izbruh bolezni, saj ljudem še ni uspelo razviti odpornosti proti njihovim patogenom. 'Mokre' tržnic sicer najdemo ne le na Kitajskem, ampak so pogoste tudi v drugih azijskih in afriških državah ter ponekod v Latinski Ameriki.

Pandemija koronavirusne bolezni je ustavila svet. Vuhan velja za izvor pandemije: prvotni izbruh naj bi se po do zdaj znanih podatkih tam zgodil decembra 2019. V četrtek je v to kitajsko mesto prispelo deset znanstvenikov iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), njihov namen pa je raziskati, kaj natančno se je konec predlanskega leta tam dogajalo. Preiskava bo predvidoma trajala od pet do šest tednov, njeni člani pa naj bi prva dva tedna preživeli v karanteni.

Znanstveniki iz WHO so sicer omenjeno preiskavo želeli začeti že pred dobrim tednom, a so jim, kot so takrat sporočili iz organizacije, kitajske oblasti onemogočile prihod. Enemu od znanstvenikov so prepovedali vstop v državo in ga vrnili domov, drugi se je 'zataknil' na enem od letališč. V Pekingu – kitajska vlada sicer še vedno trdi, da novi koronavirus ni izbruhnil v njihovi državi – so na to odvrnili, da je "šlo za nesporazum" in da niso namenoma onemogočali dostopa v Vuhan, še poroča BBC.

Medtem je predsednik oddelka za globalne izbruhe na WHO Dale Fisher glede odprave v Vuhan izrazil željo, "da bi ljudje razumeli, da ne gre za politiko ali za iskanje krivca, ampak za iskanje odgovora na znanstvena vprašanja o izbruhu pandemije". Med večino znanstvenikov sicer velja prepričanje, da gre pri pandemiji bolezni covid-19 oziroma izbruhu novega koronavirusa za "naravni dogodek". Nekateri strokovnjaki verjamejo, da tržnica ni bila izvor virusa, temveč da se je virus tam le okrepil. Nekatere raziskave so pokazale, da so koronavirusi, ki lahko okužijo ljudi, pri netopirjih neopazno krožili že desetletja. Vendar ni znano, kateri vmesni živalski gostitelj je virus prenesel z netopirjev na ljudi.

Od izbruha je virus zahteval že več kot 1,9 milijona življenj po vsem svetu.