V Vuhanu delno zaprli mesto zaradi štirih primerov novega koronavirusa

Pristojni so v 12-milijonskem Vuhanu z rednim testiranjem v torek evidentirali dva asimptomatska primera okužbe. Še dva primera so odkrili s sledenjem stikom. Kmalu zatem so oblasti izdale ukaz o zaprtju. Prebivalci okrožja Džiangšia morajo v svojih domovih ostati tri dni, piše BBC.

Zbirališča namenjena zabavi – vključno z bari, kinematografi in internetnimi kavarnami – majhne klinike in tržnice kmetijskih proizvodov so morali zapreti svoja vrata. Velika srečanja – od predstav do konferenc – so morala ukiniti dogodke, prav tako so restavracije odpovedale rezervacije. Tudi bogoslužni kraji so se zaprli in prepovedali verske dejavnosti. Izjema niso niti izobraževalne ustanove in turistične agencije, ki so morale ustaviti svoje delovanje, je po poročanju CNN naštela kitajska vlada v izjavi, kdo vse mora spoštovati ukrep.



Oblasti so zahtevale tudi prekinitev vsega javnega prevoza – od avtobusov do storitev podzemne železnice – prebivalcem pa so naročili, naj ne zapuščajo okrožja, razen če je to nujno potrebno.

Vuhan – epicenter novega koronavirusa

Vuhan je v začetku leta 2020 postal znan po vsem svetu kot prvo mesto, v katerem so znanstveniki odkrili novi koronavirus, in prvo mesto, v katerem so oblasti uvedle stroge ukrepe, ki bi pomagali omejiti širjenje virusa.