V Vuhanu začenjajo iskati izvor novega koronavirusa

Strokovnjake, ki so nosili zaščitne maske, so iz hotela, kjer so bili v karanteni, odpeljali z avtobusi. Kje in kdaj natančno bodo začeli preiskavo, še ni znano. Njihova naloga pa je, da skupaj s kitajskimi kolegi skušajo izslediti izvor novega koronavirusa.

Med državami, ki so pozivale k preiskavi izvora pandemije, so bile najglasnejše Avstralija in ZDA. Pri tem vztraja tudi administracija novega ameriškega predsednika Joeja Bidna. Nova tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki je tako v sredo poudarila, da je treba nujno priti stvari do dna in ugotoviti, kako se je virus pojavil in širil po svetu.

Tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Džao Lidžjan je v odzivu dejal, da Kitajska upa, da ZDA lahko spoštujejo dejstva in znanost ter težko delo skupine mednarodnih strokovnjakov pod okriljem WHO. V izjavi za medije je še izrazil upanje, da bodo ZDA strokovnjakom dovolile, da delajo brez političnega vmešavanja.

Pred prihodom je ekipa WHO skušala ublažiti pričakovanja, saj bo sprva predvsem izmenjala stališča in ugotovitve s kitajskimi kolegi. To je namreč šele prvi obisk, v okviru katerega bodo preučili dozdajšnje raziskave in oblikovali načrt za naprej.