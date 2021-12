V vzorcih na Hrvaškem potrdili prisotnost mutacij, značilnih za omikron

So novo različico omikron zaznali tudi pri naših južnih sosedih? Inštitut Ruđera Boškovića je sporočil, da je dosedanja analiza dveh vzorcev, ki sta bila odvzeta v Zagrebu, pokazala prisotnost mutacij, ki so značilne za to novo različico koronavirusa. Vendar pa analiza še ni zaključena, končne ugotovitve pa bo posredoval Hrvaški inštitut za javno zdravje.

Končni rezultati analize bodo znani v roku 72 ur. "Pravkar smo prejeli izvide in potrjen je visok sum na varianto omikrona, kar pomeni, da jo je treba vzorca sekvencirati. Ugotovitve bodo pripravljene v ponedeljek," je dejala epidemiologinja Goranka Petrović iz Hrvaškega inštituta za javno zdravje (HZJZ). Analiza odvzetih vzorcev na PCR-testiranju je v primerjavi z drugimi različicami pokazala nekatera odstopanja. Nadaljnja analiza pa je pokazala tudi prisotnost mutacij, ki so značilne za novo različico novega koronavirusa, ki je bila odkrita v Južnoafriški republiki, poroča HRT. O izsledkih sta obveščena tako HZJZ kot tudi ministrstvo za zdravje, čakajo pa še na uradno potrditev, da gre za različico omikron. Končni rezultati analize bodo znani v roku 72 ur. Petrovićeva je dejala, da gre za hrvaška državljana, ki nista bila v Južni Afriki, temveč sta se z novim koronavirusom okužila na srečanju, na katerem so bili prisotni tudi tuji gostje. Stiki bolnih oseb morajo v 14-dnevno karanteno, zadnji dan karantene pa bodo morali znova opraviti testi. Po tem ko je HZJZ posumil na prisotnost nove različice novega koronavirusa, so se na Inštitut Ruđer Bošković vsula številna novinarska vprašanja. Inštitut je tako zdaj za javnost potrdil, da pri dveh osebah sumijo na okužbo z omikronom. Ena od oseb je že med testiranjem opozorila, da bi zaradi stika z osebo iz Južnoafriške republike lahko šlo za okužbo s to novo različico, z njenim soglasjem pa so nato vzorec poslali v nadaljnjo obdelavo v Laboratorij za napredno genomiko Inštituta Ruđerja Boškovića.