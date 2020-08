V Vuhanu, 'točki nič' pandemije koronavirusa, življenje spet v normalnih tirnicah

Po spletu in družbenih omrežjih so te dni zaokrožili fotografije in posnetki, kako se več tisoč mladih Kitajcev zabava na glasbenem festivalu v Vuhanu, mestu, ki velja za 'točko nič' pandemije bolezni covid-19, ki je v letu 2020 ohromila svet.

Festival elektronske glasbe se je odvil pretekli vikend v tamkajšnjem vodnem parku Maya Beach. Tega so sicer ponovno odprli že junija, ko se je Vuhan po 76 dneh stroge karantene postopoma začel odpirati. Življenje v 11-milijonskem mestu pa se je do zdaj, kot kaže, že povsem vrnilo v stare tirnice. Na fotografijah in posnetkih je razvidno, kako sproščeno se zabava kitajska mladina, nošenje mask tam ni več obvezno.

V provinci Hubej, katere glavno mesto je Vuhan, že od sredine maja namreč ne beležijo novih potrjenih primerov okužbe s koronavirusom. V Vuhanu pa so testirali skoraj vse prebivalce mesta, skoraj .

Kot so sporočil z uprave vodnega parka, vseeno beležijo bistveni manjši obisk kot pretekla leta, promet naj bi jim upadel za približno 50 odstotkov. Kljub temu so glede na okoliščine zadovoljni, pravijo. Za omenjeni festival prejšnji konec tedna so prodali ogromno število vstopnic, ob tem so izvedli tudi posebno akcijo – vse obiskovalke so za vstopnico plačale le polovično ceno.