V zadnjem tednu na Hrvaško več kot 7.000 Slovencev

Bodo na plažah obiskovalcem merili temperaturo? "Priporočila NIJZ so splošna, kar moramo pri tem najbolj upoštevati je socialna distanca. Seveda gre za izjeme, kadar so to člani iste družine oziroma istega gospodinjstva," je o tem, kako bo v prihajajočih tednih in mesecih izgledalo na plažah, dejal Kacin. "So pa točni ukrepi odvisni od upravljalcev plaž," je še omenil, ko so ga vprašali, ali se bo obiskovalcem plaž morda merila telesna temperatura.