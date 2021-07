V zadnjem obdobju prevladovala različica delta

V tednu od 11. julija do 18. julija so v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) uspešno posekvencirali 222 vzorcev in potrdili tri različice virusa SARS-CoV-2, in sicer delta, alfa in C.36.3.

Od tega so potrdili 210 primerov različice delta, kar je 94,6 odstotka. Največ so jih potrdili v jugovzhodni (82) in gorenjski statistični regiji (63). V posavski so jih potrdili 13, v podravski 11, v pomurski in savinjski deset, v obalno-kraški devet, štiri v koroški statistični regiji, tri v osrednjeslovenski in eno v primorsko-notranjski statistični regiji.