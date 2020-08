32 novih primerov okužbe, osem zaposlenih v celjski bolnišnici negativnih

Vlada RS je na Twitterju objavila nove podatke glede novega koronavirusa. V petek smo v Sloveniji opravili 1034 testiranj, pozitivnih na okužbo pa je bilo 32 ljudi. Zaradi covida-19 se v bolnišnicah zdravi 16 oseb, od tega so na intenzivni negi trije. Iz bolnišnice so v domačo oskrbo včeraj odpustili štiri osebe. Smrtnih primerov zaradi covida-19 v zadnjih 24 urah nismo zabeležili.

Kontrolni brisi osmih zaposlenih z očesnega oddelka celjske bolnišnice, ki so bili teden dni v samoizolaciji zaradi tesnega stika z okuženo sodelavko, so negativni. Medtem pa okužena sodelavka ostaja v samoizolaciji, znova bo testirana 21. avgusta, so danes povedali v celjski bolnišnici.

Osem zaposlenih, ki so jim bili brisi odvezi v petek, se v ponedeljek tako vrača na svoja delovna mesta. Na očesnem oddelku do takrat deluje urgentna ambulanta.

Julija so okužbo z novim koronavirusom potrdili še pri dveh zaposlenih v celjski bolnišnici, ena med njima ni več zaposlena v bolnišnici. Konec julija je takrat zaposlena v bolnišnici sporočila, da se počuti slabo in da je zbolela, pri tem pa navedla, da je bila v stiku s svojo mamo, ki ima covid-19. Čez nekaj dni so okužbo potrdili tudi pri tej delavki, ki je bila zaposlena v bolnišnici en dan, saj je dala odpoved.

Pet zaposlenih v bolnišnici je takrat moralo v samoizolacijo, dvakrat so jih testirali na okužbo in brisi so bili negativni. O stiku z okuženo sodelavko so pisno obvestili tudi 75 bolnikov, po informacijah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) ni bil noben od teh bolnikov okužen.

Kot so še povedali v celjski bolnišnici, nova okužba ni povezana z julijskim primerom okužene nekdanje sodelavke.