V Zagrebu kljub visokemu številu okužb priredili veliko zabavo

Medij je objavil več fotografij zgroženih bralcev, iz katerih je razvidno, da se je v središču Zagreba zabavala množica mladih. Zabava se mnogim zdi sporna zlasti zato, ker so od 2535 novih primerov kar 596 okužb potrdili zgolj v Zagrebu. To predstavlja okoli 23 odstotkov vseh novih okužb.

Medtem ko število okuženih na Hrvaškem še naprej narašča in so v državi sprejeli strožje ukrepe, med drugim od ponedeljka v štirih županijah uvajajo nove ukrepe, v Primorsko-goranski županiji bodo začasno ustavili javno življenje, pa so v Zagrebu v soboto zvečer priredili veliko "koronsko zabavo", poroča 24Sata.

O veliki korona zabavi je poročal tudi Dnevnik.hr, ki je objavil videoposnetek udeležencev zabave, ki "se stiskajo in sredi Zagreba prepevajo hit Mata Bulića'Sve to ima zemlja ta, moja Hercegovina'".

Bralka jim je posnetek poslala okoli 22. ure in ogorčeno pripisala: "Kaj naj si mislimo in kako naj se počutimo državljani, ki se držimo vseh ukrepov in upoštevamo vsa navodila, nekateri v tej državi pa si lahko brez sankcij dovolijo vse? Sem besna in razočarana."

O včerajšnji "korona zabavi" je spregovorila tudi hrvaška epidemiologinja Dijana Mayer, ki je dejala, da je to v sedanjih razmerah nesprejemljivo. Apelirala je na mlade, naj se izogibajo druženju in pridejo nasproti vsem ljudem, ki se epidemioloških ukrepov že držijo, poročaHRT.

Vprašanja o zabavi in sankcijah smo poslali tudi na hrvaško policjo. Odgovore še čakamo.