V Zagrebu nove okužbe, povezane z nočnim klubom, testiral se bo tudi Plenković

Index.hr poroča, da so po podatkih inštituta za javno zdravje v Zagrebu danes zjutraj zabeležili osem novih okužb. "Epidemiologi imajo veliko dela, na terenu so. Do zdaj imamo osem pozitivnih," je dejal Vjekoslav Jelečz inštituta.Skupno so v hrvaški prestolnici zabeležili 515 primerov koronavirusa, pozdravilo se je do zdaj 416 okuženih.

Kot je sinoči poročal Večernji list, je med okuženimi v Zagrebu uslužbenec športne dvorane Dom Sportova. Štiri okužbe pa so povezane s sobotnim obiskom nočnega kluba. Kot je za HRT danes zjutraj povedal vodja službe za nalezljive bolezni Bernard Kaić, bi se morali prebivalci izogibati prostorom, kjer socialna distanca ni mogoča. Kot predvideva Kaić, je okuženih več od uradno zabeleženih, večina pa verjetno sploh ne ve, da imajo koronavirus.

V Zadru pa je nastal preplah, potem ko je bolgarski teniški igralec Grigor Dimitrov sporočil, da je okužen s koronavirusom. Dimitrov je bil eden od udeležencev dobrodelnega turnirja Adria Tour v Zadru, katerega zaključek so nato v nedeljo odpovedali. Tamkajšnji pristojni so testirali 27 oseb, ki so bile z njim v kontaktu, od tega so bile tri pozitivne. Okuženi so tudi hrvaški teniški igralec Borna Ćorić, kondicijski trener Dimitrova Christian Groh in kondicijski trener srbskega tenisača Novaka Đokovića. Slednji je testiranje v Zadru zavrnil, opravil pa ga naj bi ob prihodu v Beograd.