V Zagrebu pozitiven desetdnevni dojenček, rojen okuženi materi

V Zagrebu je pred desetimi dnevi na svet prijokal dojenček, ki se je rodil materi s koronavirusom. Gre za prvo okuženo žensko na Hrvaškem, ki je rodila. Deset dni po rojstvu je potrjeno, da je okužen tudi otrok, ki pa simptomov bolezni nima. Medtem iz Splitsko-dalmatinske županije poročajo o 14 novih dnevnih okužbah, iz Istre pa o petih.

Štab civilne zaščitne za mesto Zagreb je na tiskovni konferenci potrdil, da so koronavirus potrdili pri deset dni starem dojenčku, ki se je rodil v bolnišnici Sv. Duh materi, ki je bila v času poroda pozitivna na koronavirus, poroča Dnevnik.hr."Otrok je v dobrem stanju in nima simptomov," je dejal Zvonimir Šoštar, vodja zavoda za javno zdravstvo v Zagrebu. V Zagrebu so v zadnjih 24 urah tako potrdili le en nov primer okužbe, so še pojasnili na tiskovni konferenci. Na Hrvaškem sicer tudi danes preštevajo nove dnevne okužbe, po tem ko so v ponedeljek potrdili manj novih primerov, kot v preteklih dneh. Uradni podatki za celotno Hrvaško bodo sicer znani po 14. uri.

Medtem ko so v Brodsko-posavski in Krapinsko-zagorski županiji v zadnjih 24 urah potrdili le en nov primer okužbe, iz Splitsko-dalmatinske županije poročajo o 14 novih okužbah. Kar 11 izmed njih so jih potrdili v Splitu, večinoma gre za tesne stike okuženih oseb. V splitski bolnišnici je 10 oseb, en pacient potrebuje pomoč respiratorja, poroča Index.hr. V Istri imajo pet novih okuženih. Na območju Zadarske županije so v zadnjem dnevu potrdili dve novi okužbi, prav toliko tudi v Primorsko-goranski. Kar 10 novih primerov pa imajo v Osiješko-baranjski županiji.

icon-expand V Zagrebu so potrdili okužbo pri desetdnevnem dojenčku. FOTO: AP