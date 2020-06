V Zagrebu se virus širi v nočnih klubih, v vrtcu v Đakovu okužena dva malčka

Največji žarišči na Hrvaškem ostajata Zagreb in samostan v Đakovu, kjer so v četrtek odkrili kar 38 okužb. Po doslej znanih podatkih so samo v prestolnici našteli že vsaj 18 novih primerov. Kot je za medije pojasnil dr. Zvonimir Šoštar , vodja zavoda za javno zdravstvo v Zagrebu, je med drugim okuženih 12 mladih ljudi, ki so se zabavali v nočnih klubih. Štirje novi primeri so povezani s prihodi iz BiH in Srbije, dva pa sta neposredno povezana z izbruhom v Đakovu. Testirali so 340 ljudi.

S 1. julijem je sicer predvideno, da bodo lahko hrvaški nočni klubi sprejeli še večje število obiskovalcev, in sicer do 350 v zaprtih prostorih in do tisoč na prostem. Šoštar meni, da bi morali številke prilagoditi glede na velikost kluba. "Če bo v večjem klubu 350 ljudi je to povsem v redu, v manjšem klubu pa bodo obiskovalci stisnjeni kot sardele. Mladi seveda ne bodo upoštevali priporočil. Zato je treba njihovo število v klubih nujno omejiti," dodaja Šoštar.

Danes bodo sicer v prestolnici razpravljali o predlogu, ki predvideva uvedbo obveznega nošenja mask tudi v trgovinah. Doslej je maska že obvezna na sredstvih javnega prevoza.

Po poročanju Indexa se večje število okuženih pričakuje tudi v Đakovu. Dva malčka, ki sta obiskovala tamkajšnji katoliški vrtec, sta po neuradnih podatkih okužena s koronavirusom. Več bo znanega na tiskovni konferenci Osiješke civilne zaščite ob 11. uri. V samoizolaciji so sicer vse nune iz samostana, otroci, ki so obiskovali vrtec, in njihovi starši.

Na področju Zadra je potrjena ena nova okužba, povezana s spornim teniškim turnirjem Adria Tour. Okužen je voznik, ki je prevažal tenisače. V zadnjih 24 urah so testirali 40 vzorcev, v samoizolaciji je 175 ljudi.

V Primorsko-goranski županiji je doslej potrjenih šest novih okužb, povezanih z že diagnosticiranimi primeri. Eden je mornar, ki se je vrnil iz tujine, drugi pa je bil v kontaktu z njim in s še ostalimi mornarji. V Istri do zdaj ni potrjenih novih primerov.