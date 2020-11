V Zagrebu začenjajo z množičnim testiranjem, v ZDA se bojijo novega porasta okužb in smrti

S testiranjem začenjajo danes, pripravljenih pa imajo več faz testiranja. V prvi fazi bodo testirali kronične bolnike in nepokretne ter starejše osebe, ki živijo v lastnih stanovanjih, v drugi oskrbovance javnih in zasebnih domov za starejše, v tretji zdravstvene delavce, v četrti pa ostalo prebivalstvo.

Praznik zahvalni dan bo v četrtek, vendar pa si številni Američani zanj običajno vzamejo ves teden. Največ ljudi bo sicer potovalo v sredo in nedeljo. "Gneča na letališčih me močno skrbi," je za televizijo CBS povedal direktor Nacionalnega inštituta za nalezljive bolezni Anthony Fauci in dodal, da bodo posledice prazničnih okužb vidne šele čez dva ali tri tedne.

Ameriška Uprava za varnost v transportu (TSA) je poročala, da sta šla v petek in soboto skozi varnostno kontrolo na letališčih dva milijona ljudi, kar je veliko manj kot lani ob tem času. Je pa to šele drugič od letošnjega marca, da je šlo skozi kontrolo več kot milijon ljudi na dan.

Slaoui je dejal, da bo zvezna Uprava za hrano in zdravila (FDA) 10. decembra verjetno potrdila cepivo podjetij Pfizer in BioNTech, 24 ur kasneje pa bodo prve doze razposlane po državah, tako da bodo s cepljenjem začeli 11. ali 12. decembra. Vrstni red upravičencev do cepljenja bo določil Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC), najprej pa bodo na vrsti zdravstveni delavci, nato pa starejši in bolni.

Pred prazniki so se Američani množično podali na testiranja za koronavirus in sistem je spet preobremenjen. Podobno bo tudi po praznikih, ko se bodo spet vsi podali na testiranje zaradi možnosti okužbe na poti.

Po ZDA se je v zadnjem tednu okužilo več kot milijon ljudi, okužbe pa so razširjene tudi na podeželju in ne več le v večjih mestih. New York trenutno vodi preiskavo velike poroke v ortodoksni judovski skupnosti, ki je imela 7000 povabljenih, kar je v nasprotju z vsemi navodili, priporočili in odredbami.