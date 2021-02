V Zagrebu začetek masovnega cepljenja, a napovedani odmerki zamujajo

Po zdravstvenem osebju so v drugi fazi cepljenja zdaj na vrsti starejši od 65 let in kronični bolniki.

Na razpolago bi sicer morali imeti 16.000 odmerkov cepiva, a napovedanih 4.000 odmerkov Moderninega cepiva še vedno niso dobili. " Modernino cepivo, ki so ga najavili prejšnji teden, še ni prispelo, a to ne predstavlja nobenih težav," je povedal. Pojasnil je, da AstraZenecino cepivo za transport ne potrebuje nobenih posebnih pogojev, Modernino pa mora biti shranjeno v zamrzovalnikih, kar je po vsej verjetnosti tudi razlog za zamudo.

'Najpomembneje je, da se cepljenje začne'

Predsednica Koordinacije hrvaške družinske medicine Nataša Ban Toskićje povedala, da se bo cepljenje po cepilnih točkah v zdravstvenih domovih začelo šele jutri, odločitev o cepljenju v ordinacijah pa je prepuščena zdravnikom."Verjetno bodo nekateri začeli cepiti danes, a to ni skoordinirano, pač pa prepuščeno njim, kakor jim odgovarja."

Povedala je tudi, da telefoni neprekinjeno zvonijo. "Prek medijev smo povedali, da bomo mi poklicali svoje paciente, imamo po 400, 500 prijavljenih na ordinacijo. Kljub temu telefoni kar naprej zvonijo, ljudi skrbi, kdaj jih bomo poklicali in ali je cepivo že prispelo."

Članica izvršnega odbora omenjene koordinacije Mirela Marković pa je po poročanju Index.hr povedala, da tudi ona še ni dobila cepiva, čeprav naj bi s cepljenjem začela jutri. Po njenih besedah se za cepljenje prijavlja vsak dan več ljudi. Največ klicev dobi od starejših ljudi, od prejšnjega tedna dalje pa se prijavlja tudi mlajša populacija. S potekom organizacije je dokaj zadovoljna. "Vedno je lahko boljše in mislim, da bo sčasoma to bolje steklo. V tem trenutku je najpomembneje, da se cepljenje začne in da čim prej začnemo normalno živeti," je še dodala.

HZJZ pripravlja ločeno akcijo

Hrvaški zavod za javno zdravstvo ob tem pripravlja tudi ločeno akcijo. Jutri bo cepilno točko postavil na Mihaljevcu. Načrtujejo, da bodo – odvisno od zanimanja ljudi in organizacijskih zmogljivosti – v enem dnevu cepili od 600 do 900 ljudi, starejših od 65 let. "Verjetno bomo začeli s Pfizerjem in AstraZeneco", je povedala Sanja Kurečić.

Za cepljenje se je pri družinskih zdravnikih prijavilo več kor 85.000 Zagrebčanov, do jutri naj bi jih cepili že 3000. Naslednji teden naj bi prejeli 90.000 odmerkov cepiva, do konca meseca pa še pol milijona, poroča 24sata.