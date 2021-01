V Žalcu nedeljsko testiranje zaposlenih v šolah in zavodih

Bilo je malo kaotično, ker dobivamo informacije zelo na hitro, zelo pozno, pravi učiteljica, ki poučuje prvi in drugi razred. "Mislim, da smo v konkretnem trenutku za danes fer odreagirali, vsaj pri nas. Nihče se ni pritoževal, v petek pozno zvečer je prišla informacija, pa smo rekli: ni problema,"opisuje.

Medtem ko se večina strinja, da je bilo to potrebno, da lahko učenci jutri pridejo v šolo, pa drugi pravijo, da nedeljsko testiranje niti slučajno ni primerno, saj imajo na voljo samo vikend, da se spočijejo, zdaj pa jim je bilo odvzeto še to.

In še ena pripomba učitelja angleščine in podaljšanega bivanja: "Testi so zanesljivi tisti dan, mogoče par ur. Tudi na smučiščih zahtevajo testiranje vsak dan, tukaj pa ne vidim neke logike."