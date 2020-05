Bazeni po novem: plavalci vsaj dva metra narazen, priporočajo umik ležalnikov

Skladno s higienskimi priporočili za športna bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih, ki jih je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ključni preventivni ukrep ostaja ohranjanje medosebne razdalje tako na kopnem kot v vodi na kopalni površini. Obiskovalci in osebje naj ohranjajo medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra na obvodnih površinah in najmanj dveh metrov v bazenu. Izjema so člani istega gospodinjstva. Vsakemu kopalcu naj bo na voljo vsaj 12 kvadratnih metrov vodne površine.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je tudi ob upoštevanju varne medosebne razdalje obvezna uporaba zaščitnih obraznih mask pri uporabi sanitarnih prostorov, garderob oz. kabin za preoblačenje ter prostorov za reševalce in prvo pomoč. Zaposleni na kopališčih pa bodo morali maske uporabljati, kadar se bodo približali obiskovalcem na manj kot dva metra razdalje. Izjema je primer reševanja iz vode.

Obiskovalci bazenskih kopališč si bodo morali razkužiti roke ob vstopu na bazensko kopališče, ob vstopu in izstopu v sanitarne prostore, garderobne prostore oz. kabine za preoblačenje ter pred uporabo tušev.

Obiskovalci bodo morali tuše uporabljati posamično in tudi tu upoštevati razdaljo najmanj 1,5 metra ali več. Prav tako naj posamično uporabljajo sanitarne prostore. Električni sušilniki za roke morajo biti izključeni.

Skladno z priporočili NIJZ bo moral upravljavec bazenskega kopališča izvajati dosledno čiščenje bazenske ploščadi z dnevno dezinfekcijo površin, v primeru onesnaženja pa tudi večkrat dnevno. Razkuževanje pip na tuših, oprijemal, kljuk in ostalih površin, ki se jih obiskovalci pogosto dotikajo z rokami, bodo morali opraviti vsako uro. NIJZ priporoča tudi umik igral, plavalnih pomagal in ležalnikov.

Upravljavec bazenskega kopališča bo moral zagotoviti tudi redno in učinkovito zračenje sanitarnih prostorov ter njihovo čiščenje in razkuževanje vsaj vsako uro.

V dvoranskem kopališču, na posamezni bazenski ploščadi ter v posameznih ločenih zaprtih prostorih kopališča bo moral upravljavec zagotoviti stalno prezračevanje zaprtih prostorov z nadomeščanjem zraka in gibanjem zraka, brez rekuperacije zraka.

Priporočila NIJZ upravljavcem bazenskih kopališč še nalagajo, da pri pripravi kopalne vode v konvencionalnih bazenih opravijo najmanj razkuževanje z rezidualnim učinkom in korekcijo pH-vrednosti.

Dvakrat dnevno bodo morali izvajati neprekinjene in samodejne meritve in samodejno korekcijo vrednosti vseh predpisanih parametrov z dozirnimi napravami, ki se preverjajo z ročnimi meritvami. Najmanj vsaki dve uri pa bodo morali izvajati ročne meritve glede na 35. člen pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih.

Najmanj mesečno bodo morali opraviti vzorčenje in preskušanje kopalne vode v bazenih, ki obratujejo celo leto, ter najmanj dvakrat mesečno v bazenih, ki obratujejo sezonsko. Vzorčenje in preskušanje izvaja za to akreditiran laboratorij.