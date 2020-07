V ZD Adolfa Drolca Maribor okuženih deset zaposlenih

V četrtek smo sicer v Sloveniji potrdili 16 novih primerov okužbe s koronavirusom, v bolnišnici se po zadnjih podatkih zdravi deset ljudi, pri tem pa nihče izmed obolelih ni na oddelku intenzivne nege. Aktivno okuženih je v Sloveniji trenutno 136 oseb. Podatki za včerajšnji dan bodo predvidoma znani okoli 11. ure dopoldan.

V Sloveniji epidemiologi trenutno sledijo enajstim skupkom, od koder še vedno prihajajo nove okužbe, je na včerajšnji novinarski konferenci vlade o aktualnem stanju v državi dejala namestnica predstojnika centra za nalezljive bolezni NIJZ Nuška Čakš Jager. Ti skupki so večinoma vzniknili iz vnosov okužbe iz tujine, eden od skupkov se je med drugim pojavil v večjem trgovskem podjetju, vir okužbe pa predstavljajo tudi gostinski lokali.

V petek so tako zaradi poslabšanja epidemiološke slike v Sloveniji znova prepovedali obiske UKC Ljubljana, Splošna bolnišnica Slovenj Gradec in Celje ter Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica.

Zaradi vse večjega števila primerov okužbe pa je vlada z zelenega seznama covid-19 varnih držav umaknila sosednjo Hrvaško. Na meji je tako ob polnoči zavladal nov režim. Vsi slovenski državljani morajo ob povratku v Slovenijo na meji dokazati, da so resnično bivali na Hrvaškem. Karantenske odločbe posameznik po novem prejme kar na meji, natančneje na mejnih prehodih Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, kjer so vzpostavljene posebne 'posadke', ki spišejo in vročajo odločbe.