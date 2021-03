V Celju začasno prekinili hitro testiranje

Prostovoljno in brezplačno testiranje na okužbo z novim koronavirusom v dvorani Golovec v Celju trenutno zaradi zamude pri dobavi hitrih testov ne poteka, so potrdili v Zdravstvenem domu (ZD) Celje. Čakajo namreč na naročenih 1500 testov, ki bi morali prispeti že pred dnevi. Te naj bi dobili v ponedeljek, 15. marca, so pojasnili.

icon-expand Zdravstveni dom Celje FOTO: POP TV PCR-testiranje se izvaja naprej, so dejali. Izvajanje testiranja bodo nadaljevali takoj po dobavi hitrih testov, torej predvidoma v ponedeljek. Kot so pojasnili za STA, se je ZD Celje zaradi potrebe po hitrih testih odločil za samostojno naročilo, in sicer za 2500 testov. A ker vsi testi niso bili dobavljeni pravočasno, je prišlo do trenutne situacije. ZD Celje sicer tedensko opravi 3300 hitrih testov, so še pojasnili. Občanom bo testiranje na voljo v Celju v hali A dvorane Golovec. Nov urnik testiranj pa bo objavljen na spletni strani strani zdravstvenega doma. icon-expand