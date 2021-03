V ZD Ljubljana nadaljujejo cepljenje kroničnih bolnikov, konec tedna bodo cepili šolnike

Na območju Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana v tem tednu nadaljujejo s cepljenjem posebej ranljivih kroničnih bolnikov ter pričenjajo s cepljenjem zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Prav tako nadaljujejo s cepljenjem oseb, starejših od 75 let. V ZD so pojasnili, da je trenutno na seznamu še 1000 kroničnih bolnikov in 4000 šolnikov.

Za zaposlene v vzgoji in izobraževanju so namreč cepljenje s cepivom AstraZenece prejšnji teden začasno zaustavili, zato ga bodo opravili ob koncu tega tedna. Prav tako bodo v tem tednu izvedli cepljenje s prvim odmerkom za starejše od 75 let, ki jih je še okrog 3000.

V naslednjem tednu je predvideno cepljenje približno 3300 zaposlenih na fakultetah Univerze v Ljubljani. Glede na trenutne podatke o izraženem interesu pri osebnem zdravniku je na seznamu za cepljenje tudi približno 9000 oseb, starih med 70 in 74 let, in približno 8500 oseb, starih med 65 in 69 let. Naslednji teden bodo tako poleg zaposlenih v vzgoji in izobraževanju cepili tudi starejše od 70 let, v kolikšni meri, pa je odvisno od tega, koliko cepiva bodo prejeli. Glede na to, da se ljudje sprotno odločajo za cepljenje, podatke o izraženem interesu nenehno posodabljajo, so pojasnili.

Naslednji teden bodo tako poleg zaposlenih v vzgoji in izobraževanju cepili tudi starejše od 70 let.

Po ponedeljkovih podatkih ZD Ljubljana so sicer do zdaj s prvim odmerkom cepili 22.030 oseb, število cepljenih z dvema odmerkoma pa je 14.688. Za cepljenje zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Mestni občini Ljubljana sicer zbirajo interes na ravni občinskega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje. Za vse ostale izobraževalne ustanove in zaposlene v vzgoji in izobraževanju iz primestnih občin pa interes zbirajo na ravni njihovega cepilnega centra. Kot so dodali v ZD Ljubljana, cepljenje kritične infrastrukture, v okviru katere naj bi bili cepljeni tudi novinarji, še ne poteka. Tudi zaposleni v sektorju energetike, prometa, prehrane in preskrbe s pitno vodo so tako glede na nacionalno strategijo cepljenja na vrsti za cepljenjem starejših od 65 let ter kroničnih bolnikov, starih od 18 do 64 let.