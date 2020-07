V ZDA bitka med maskami in 'svobodo'. Strokovnjak zatrdi, da še vedno ne upa objeti babice

V ZDA so v 24 urah potrdili 71.600 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, kar pomeni, da so že dva dni zapored zabeležili več kot 70.000 primerov. Nove ukrepe medtem uvajajo v Španiji, iz Irana pa prihajajo podatki, ki kažejo na to, da je v državi veliko več okuženih, kot so uradne številke kazale doslej.

icon-expand Mošenje mask je v ZDA postalo predmet politične debate. FOTO: AP Čeprav v ZDA število novih primerov okužb z novim koronavirusom še kar narašča, pa predsednik Donald Trump Američanom ne namerava zapovedati obveznega nošenja mask, da bi se ustavilo širjenje virusa. Da tega ne bo storil, je povedal potem, ko je ugledni strokovnjak Anthony Faucidejal, da bi morali voditelji na državni in lokalni ravni "kar najbolj vztrajati pri tem, da ljudje nosijo maske". Dodal je, da "so maske izjemno pomembne in bi jih morali vsi nositi". Nošenje mask je sicer v ZDA postala zelo spolitizirana tema. Vse več guvernerjev namreč pravi, da nošenje mask ni obvezno, ampak prostovoljno, zaradi česar se zdravstveni strokovnjaki večinoma držijo za glavo, saj večina ljudi nato mask ne uporablja. Trump si je masko prvič nadel pretekli konec tedna, se pa ne strinja, da bi bila njihova uporaba obvezna, saj morajo imeti po njegovem "ljudje določeno stopnjo svobode". Je pa pomen uporabe mask ponovno poudaril ameriški Center za preprečevanje in nadzor bolezni - CDC. "Proti covidu-19 nismo nemočni. Pokrivanje obraza je eno najmočnejših orožij, ki jih imamo v boju proti širjenju virusa - še posebej, če se tega drži celotna skupnost,"je dejal vodja ustanove Robert R. Redfield. ZDA sicer ostajajo epicenter pandemije, tam so doslej potrdili že več kot 3,6 milijona primerov okužb, umrlo je 139.000 ljudi. PREBERI ŠE 'Najboljša rešitev je, da bi virus kar izginil in ne bi potrebovali zdravil in cepiva' "Vračanje v normalnost bo dolgotrajno" V Veliki Britaniji medtem nameravajo razdeliti več milijonov brezplačnih testov protiteles, čeprav gre po mnenju dela stroke za relativno nezanesljive teste. Je pa član britanske skupine za obvladovanje kriznih situacij John Edmund za BBC dejal, da bo "vračanje v normalnost na Otoku dolgotrajno". To je storil potem, ko je premierBoris Johnson dejal, da bi se lahko država kmalu vrnila v stanje pred pandemijo. Potovanja in srečevaja ljudi brez kakršnih koli omejitev bodo mogoča šele, ko bomo varni pred virusom, torej, ko bomo imeli cepivo, ki je dokazano varno in učinkovito. Če bi se k takšnemu vedenju vrnili prej, bi se virus hitro vrnil, je dejal. Na vprašanje - ali bi v tem trenutku objel babico pa je dejal, da ne. PREBERI ŠE WHO: Vsak deseti okuženi je zdravstveni delavec Prebivalcem Barcelone naročili, naj ostanejo doma Z drugim valom se spopada tudi Španija. Tam so okoli štirim milijonom prebivalcev Barcelone naročili, naj ostanejo doma, potem ko je število okuženih z novim koronavirusom začelo spet hitro naraščati. Španske zdravstvene oblasti ocenjujejo, da je v državi več kot 150 lokalnih izbruhov. Španijo je sicer močno prizadel že prvi val, zato se želijo na vsak način izogniti ponovitvi scenarija. So pa številni Španci skeptični glede novih ukrepov, še posebej do "priporočil", saj menijo, da jih ljudje ne bodo jemali dovolj resno, poroča El Pais. V Španiji je sicer novi koronavirus vzel 28.400 življenj, kar državo postavlja med najhuje prizadete na svetu. PREBERI ŠE Preboj? Cepivo proti covid-19 naj bi ponujalo dvojno zaščito Kaj se dogaja v Iranu? Medtem nekoliko nenavadna novica po poročanju Guardiana prihaja iz Irana, kjer je predsednik Hassan Rohani citiral študijo zdravstvenega ministrstva, ki govori o tem, da bi lahko bilo v državi 25 milijonov okuženih z novim koronavirusom, kar je nekajkrat več od uradnega števila 269.000 primerov in veliko več od trenutnega globalnega števila primerov, ki je pri okoli 14 milijonih. Rohani je ob tem še dejal, da bi se lahko v nekaj mesecih število okuženih povzpelo na 35 milijonov, povečalo pa bi se lahko tudi število hospitalizacij. Več podrobnosti pa ni razkril. Po nekaterih ocenah je sicer v Iranu zaradi covida-19 umrlo vsaj 14.000 ljudi, na iranski režim pa so dolgo leteli očitki, da skriva dejanske razsežnosti izbruha v državi.