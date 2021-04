V ZDA cepijo več kot 10 tisoč ljudi na dan, pomaga tudi nacionalna garda

New York je bil pred letom dni svetovno središče pandemije. Zdaj je tam vse podrejeno cepljenju, prejšnji teden so porabili že več kot pol milijona odmerkov. Cepijo se lahko vsi, ki so starejši od 16 let in živijo v New Yorku, ob tem pa se lahko odločijo, ali gredo po svoj odmerek na stadion, v cerkev ali v eno od mnogih lekarn. Na voljo sta tudi cepilni avtobus in celo poseben cepilni center za broadwajske igralce.

