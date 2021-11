V ZDA cepivo proti covidu-19 za otroke od pet do 11 let odobril tudi CDC

Walenskyjeva je že pred sejo panela znanstvenikov dejala, da gre za izjemno pomemben dan med pandemijo covida-19. Tveganje za resno bolezen ali smrt je med otroci manjše kot med odraslimi, vendar obstaja in covid-19 ima velik vpliv na duševno zdravje in izobrazbo otrok, je še dodala. "V drugem razredu so otroci, ki še niso doživeli običajnega šolskega leta," je dejala Walensky .

Z odločitvijo CDC ima sedaj možnost za cepljenje proti covidu-19 28 milijonov otrok v ZDA, ki so stari od pet do 11 let. Dobili bodo po dva odmerka, vendar le tretjino odmerka, ki je namenjen za odrasle.

Cepivo ameriškega podjetja Pfizer in nemškega BioNTecha so v odmerkih, ki so primerni za otroke, že razposlani po zveznih državah ZDA s posebnimi oranžnimi pokrovi, da ga ne bi pomešali s cepivom za odrasle, ki ima vijolične pokrove.

Ameriška akademija pediatrov je pozdravila odločitev CDC. "Cepivo za otroke, ki rešuje življenja, je velik korak naprej in nam daje več zaupanja in optimizma za prihodnost," je sporočila predsednica akademije Lee Savio Beers.

Oba odmerka cepiva Pfizer/BioNTech je doslej v ZDA dobilo 106 milijonov ljudi od tega sedem milijonov otrok, starih od 12 do 15 let. Zaradi covida-19 so v ZDA doslej sprejeli v bolnišnico 8300 otrok, ki so stari od pet do 11 let. Umrlo jih je 94.

Pfizerjeva študija med 2268 otroci starimi od pet do 11 let je ugotovila 91-odstotno učinkovitost pri preprečevanju simptomatičnega obolenja s covidom-19. FDA je prišla do podobne ugotovitve po študiji s 3100 otroci. Nobena študija pa ni bila dovolj velika, da bi zaznala sicer izjemno redke stranske učinke, kot je vnetje srca, do katerih je prihajalo pri najstnikih.

Strokovnjaki CDC so izračunali, da bo na vsakih 500.000 cepljenih otrok preprečeno med 18.000 do 58.000 primerov covida-19 in med 80 do 226 hospitalizacij v tej starostni skupini otrok.

Pfizer trenutno že testira cepiva za otroke mlajše od petih let oziroma dojenčke in pričakuje prve rezultate do konca leta. Za potrditev svojega cepiva za najstnike pri FDA še vedno čaka Moderna, ki prav tako že testira cepivo za otroke, ki so stari od pet do 11 let.