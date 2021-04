V ZDA dnevno cepijo tri milijone ljudi, okužen argentinski predsednik

Te zahteve pa so še naprej različne od države do države, kakor so različni tudi ukrepi proti koronavirusu. Guverner Floride Ron DeSantis je v petek podjetjem prepovedal, da od strank zahtevajo potrdilo o cepljenju, pred tem pa je že prepovedal idejo o tako imenovanem cepilnem potnem listu. Florida ima več kot dva milijona okuženih, zaradi covida-19 pa je tam umrlo najmanj 35.000 ljudi.

CDC je v petek izdal priporočila glede potovanj, v skladu s katerimi lahko cepljeni potujejo po ZDA brez testiranja in karanten, če nosijo maske in se držijo socialne distance.

Ob takem tempu bo do konca aprila z najmanj eno dozo cepljenih že 60 odstotkov prebivalcev. ZDA se tako glede koronavirusa iz polomije v lanskem letu letos spreminjajo v zgodbo o uspehu. Predsednik Joe Biden je sicer v petek sodržavljane znova zaprosil, naj ne zapravijo težko pridobljenega napredka in naj se še naprej držijo priporočil zdravstvenih strokovnjakov glede nošenja mask in socialne distance.

S cepljenjem najbolj zaostaja zvezna država Alabama, kjer so doslej z eno dozo cepili 24,7 odstotka prebivalstva. Slabo jim gre tudi v Georgii, Mississippiju in Tennesseeju.

Kalifornija je na drugi strani z eno dozo cepila že več kot 40 odstotkov ljudi, z obema pa sedem milijonov od skupaj 40 milijonov prebivalcev. Od 15. aprila bo v Kaliforniji spet dovoljen obisk koncertov in drugih prireditev v zaprtih prostorih, vendar z maskami, testi in omejenimi kapacitetami.

V New Yorku, kjer so doslej z eno dozo cepili 32 odstotkov prebivalcev, se gledališča in druge dvorane lahko odprejo že od danes, vendar le s 33-odstotno zasedenostjo kapacitet in testiranjem ter maskami.

Podjetje Johnson & Johnson, katerega cepivo je učinkovito že z eno samo dozo, je začelo cepivo testirati tudi na najstnikih, starih 16 in 17 let. Kasneje bodo to razširili navzdol do 12. leta starosti. Johnson & Johnson je ZDA obljubil 100 milijonov doz cepiva do junija.

V ZDA se je do petka zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 30,6 milijona ljudi, umrlo pa jih okrog 554.000.

Okužen (že cepljeni) argentinski predsednik

Alberto Fernandes je na družbenem omrežju sporočil, da je pozitiven na koronavirus. Povedal je, da ima blago temperaturo ter da se počuti dobro. "Želel bi si preživeti rojstni dan brez takšne novice, vendar sem vseeno dobro razpoložen," je dejal argentinski predsednik, ki je bil cepljen z ruskim cepivom Sputnik V.

Trenutno se nahaja v izolaciji, delal pa bo od doma, je še sporočil. V Argentini so doslej cepili 682.800 ljudi.