V ZDA cepljenje s Pfizerjevim cepivom tudi za otroke starejše od pol leta

"Razpoložljivi podatki potrjujejo učinkovitost primarne serije cepiva Pfizer-BioNTech s tremi odmerki pri preprečevanju COVID-19 v starostni skupini od šestih mesecev do štirih let," so sporočili iz FDA. Zgodnja analiza podatkov na podlagi desetih simptomatskih primerov, ugotovljenih, ko je prevladovala različica omikron, je pokazala, da je učinkovitost cepiva v starostni skupini mlajših od petih let 80,3-odstotna.

Cepljenje proti covidu-19 za otroke, mlajše od šestih let, v večini držav po svetu sicer ni odobreno. Reuters navaja, da še vedno ni jasno, koliko staršev se bo dejansko odločilo za cepljenje otrok, glede na to, da je delež cepljenih otrok v starostnih skupini 5 do 11 let majhen. Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna pričakuje, da se bodo cepljenja za majhne otroke začela že 21. junija, če bodo FDA in Centri za nadzor in preprečevanje nalezljivih bolezni odobrili cepiva.

Ameriška vlada je sporočila, da je interes za cepljenje otrok mlajših od šest let sicer majhen, vendar pričakujejo, da se bo povečal potem, ko bodo cepiva pridobila dovoljenje za uporabo. FDA je sicer v petek objavila podatke o nadzoru cepiva prozivajalca Moderna in sporočila, da je cepivo varno za uporabo pri otrocih od šestega meseca starosti.

FDA je v petek objavila osebni pregled cepiva proti COVID-19 podjetja Moderna Inc (MRNA.O), ki pravi, da so odmerki varni in učinkoviti za uporabo pri otrocih, starih od 6 mesecev do 17 let.