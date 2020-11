V ZDA dan pred zahvalnim dnem največ smrti zaradi covida-19 v zadnjih šestih mesecih

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden je v nagovoru Američanom pred današnjim zahvalnim dnem sodržavljane pozval, naj poskrbijo za varnost sebe in svojih bližnjih, ko se bodo udeleževali prazničnih pojedin. V Južni Koreji so v zadnjih 24 urah potrdili 583 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ v enem dnevu po marcu. V Nemčiji so se odločili za dodatne ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, vlada pa želi podjetjem zagotoviti dodatna sredstva za lažji izhod iz krize.

ZDA so v sredo v zadnjih 24 urah potrdile več kot 2400 smrti zaradi covida-19, kar je največ v zadnjih šestih mesecih. Biden je ponovno opozoril, da bo boj proti pandemiji covida-19 njegova prva prioriteta, ko bo januarja prevzel predsedniški mandat. "Verjamem, da si od svojega predsednika vedno zaslužite resnico. Upočasniti moramo ta virus. To dolgujemo zdravnikom in medicinskim sestram ter vsem delavcem v prvih vrstah,"je dejal. Američane je pozval, naj nosijo maske ter se izogibajo velikih prazničnih zborovanj. "Vem, da zmoremo in bomo premagali ta virus. Življenje se bo vrnilo v običajne tirnice. Obljubim vam. To se bo zgodilo. To ne bo trajalo večno," je še dodal Biden. Hkrati je Američane posvaril, da jih pred tem čaka dolga in težka zima.

icon-expand Joe Biden je Američane pozval, naj se v času praznovanja zahvalnega dne držijo koronskih ukrepov. FOTO: Dreamstime

Čeprav okužbe z novim koronavirusom in smrti po državi naraščajo, se je več milijonov Američanov pred današnjim praznikom, zahvalnim dnem, podalo na pot k svojim družinam. Predsednik ZDA Donald Trump bo s soprogo Melanio in družino zahvalni dan praznoval v Beli hiši. Biden in novoizvoljena podpredsednica ZDA Kamala Harrisbosta prav tako praznovala v krogu družine. V ZDA so v sredo v zadnjih 24 urah potrdili 2439 smrti zaradi covida-19, kar je največ v zadnjih šestih mesecih. Covid-19 je v ZDA doslej skupno zahteval 262.222 smrti. V ZDA so v sredo potrdili tudi skoraj 200.000 novih okužb z novim koronavirusom, kažejo podatki ameriške univerze Johnsa Hopkinsa. Skupno doslej 12.772.653 okužb. V zadnjih tednih so v Južni Koreji beležili med 100 in 300 novimi okužbami dnevno Žarišča novih okužb so večinoma pisarne, šole, telovadnice in zasebna druženja na širšem območju prestolnice Seul, je sporočila južnokorejska agencija za nadzor in preprečevanje bolezni. O novih okužbah poročajo tudi iz vojske, med drugim naj bi se okužilo tudi več deset novincev, zaradi česar je obrambno ministrstvo tarča pozivov, naj okrepi ukrepe za zajezitev širjenja okužb. "Zdaj so razmere takšne, da lahko virus izbruhne kjerkoli," je dejal minister za zdravje Park Neung-hoo. Vlada je v prizadevanjih za zajezitev pandemije ta teden poostrila ukrepe v Seulu in okoliških regijah. Med drugim so zaprli nočne klube in bare, število udeležencev porok in pogrebov pa so omejili na sto. V kavarnah je mogoč le osebni prevzem, restavracije se morajo zapreti najkasneje ob 21. uri, kasneje pa je dovoljena le še dostava hrane. V Južni Koreji so doslej zabeležili več kot 32.000 okužb z novim koronavirusom.

V Nemčiji so se dogovorili za dodatne ukrepe Nemška kanclerka Angela Merkel je izrazila upanje, da bo prihod prvih cepiv v prihodnjih tednih pomagal spremeniti pandemijo. "Veliko indicev je, da nam bo leto 2021 prineslo olajšanje," je dejala. V sedemurnem videoklicu s predstavniki zveznih dežel in državnih uradnikov so se dogovorili tudi o številnih novih omejitvah. Te vključujejo omejitev zasebnih srečanj na pet ljudi iz največ dveh gospodinjstev, kar ne zajema otrok, mlajših od 14 let. Kot je že pred dnevi napovedala, pa bo samo v prazničnem obdobju to število izjemoma omejeno na 10 oseb. Tradicionalni silvestrski ognjemet odsvetujejo in ga na nekaterih ulicah in trgih v celoti prepovedujejo. Vse podjetnike bodo spodbujali, da naj zaposleni med 23. decembrom in 1. januarjem delajo od doma. Maske bodo obvezne tudi pred trgovinami, na parkiriščih in v večini srednjih šol. Število kupcev v večjih trgovinah bo omejeno oz. se bo njihovo število zmanjšalo. Vlada pa načrtuje tudi približno 17 milijard evrov dodatne pomoči za podjetja, ki jih je epidemija tako prizadela, da so morala svoje dejavnosti prekiniti. Nov sveženj prihaja po novembrskih 15 milijardah evrov, ki so jih zagotovile zvezne oblasti. Nemčija, v kateri živi 83 milijonov ljudi, je bila v prvi fazi pandemije zaslužna za razmeroma dobre rezultate. Še vedno pa tudi ima nižjo stopnjo smrtnosti kot nekatere druge evropske države. Nemčija je od začetka pandemije poročala o 961.320 primerih okužb z novim koronavirusom, vključno s 14.771 smrtnimi primeri.