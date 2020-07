V ZDA dnevno več kot 70.000 okuženih, rast okužb v Nemčiji in Južni Koreji

Na Miami Beach je v predelih, ki so znani po zabavah, v veljavi policijska ura od 20. ure zvečer do 6. ure zjutraj.

Po podatkih ameriške univerze Johnsa Hopkinsa so v ZDA v zadnjih 24 urah potrdili 73.795 novih okužb, zaradi covida-19 je umrlo 1157 bolnikov.

Potem, ko je v ZDA pozno spomladi sprva število novih okužb že začelo upadati, sedaj nekatere ameriške zvezne države predvsem na jugu in zahodu države beležijo porast okužb. To velja predvsem za zvezne države Kalifornija, Teksas, Alabama in Florida.

Po številu okužb in smrti ZDA ostajajo na prvem mestu pred Brazilijo. Do zdaj so potrdili skupno 4,1 milijona okužb, umrlo je več kot 140.000 bolnikov. Okrevalo je 1,26 milijona pacientov.

V Braziliji so potrdili 55.891 okužb. Hkrati je tam v zadnjih 24 urah po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje umrlo 1156 bolnikov s covidom-19. Skupno so v tej latinskoameriški državi doslej potrdili 2.343.366 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 85.238 bolnikov s covidom-19.