V ZDA epidemija covida-19 še naprej vzbuja skrb, cepljenje napreduje

Število novih okužb s koronavirusom, "se, kot kaže, po skoraj dveh mesecih povečuje", je v ponedeljek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Prejšnji teden je poročala o več kot 4,5 milijona novih primerov in 68.000 smrtih - gre za le rahlo povečanje na teden prej, ko so poročali o okoli 4,4 milijona okužbah in 66.000 smrtnih primerih.

Glede na tedenske epidemiološke podatke WHO je skupno število primerov po svetu preseglo 211 milijonov, skupno število smrtnih žrtev pa presega 4,4 milijona. Po tem, ko je od sredine junija število okuženih po svetu naraščalo, je zdaj globalno gledano stabilno, kaže poročilo WHO. Število okuženih je sicer nekoliko naraščalo že maja, vendar je zares poskočilo šele v zadnjih dveh mesecih, ko so številne države poročale o porastu delta različice, poroča CNN.