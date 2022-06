V ZDA lahko še vedno vstopajo le polno cepljeni

Izjeme, ki lahko v ZDA vstopajo, četudi niso polno cepljene, so otroci, mlajši od 18 let, diplomati, člani letalskih in pomorskih posadk, osebe s kontraindikacijo za cepivo na podlagi predhodne reakcije na prvi odmerek in humanitarna (nujna medicinska pomoč), če jo odobrijo ameriški centri za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC). Na ameriški ambasadi še opozarjajo, da prebolelost ali negativen test nista osnova za izjemo od zahteve po cepljenju, dodajajo pa, da od 12. junija za vstop v Združene države ni potreben več test na covid-19.