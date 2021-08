V ZDA nosečnicam svetujejo cepljenje, rizičnim osebam pa poživitveni odmerek

V ZDA bodo osebe z oslabljenim imunskim sistemom dobile možnost poživitvenega odmerka. S tem želijo zaščititi predvsem prejemnike organov in tiste, pri katerih so diagnosticirali podobno stopnjo oslabljenega imunskega sistema. "Država je vstopila v nov val pandemije covida-19 in FDA ve zelo dobro, da hujši potek bolezni najbolj grozi ljudem z oslabljenim imunskim sistemom," je povedala predstavnica Ameriške uprave za hrano in zdravila (FDA) Janet Woodcock .

Zagotovili so, da so cepiva varna in učinkovita.

CDC je ta teden cepljenje priporočil tudi nosečnicam in doječim materam. Priporočilo velja tudi za tiste ženske, ki si želijo zanositi. Glede na novo študijo s skoraj 2500 nosečnicam so ugotovili, da cepljenje s cepivi družb Pfizer in Moderna pred zanositvijo ali v prvih 20 tednih nosečnosti ne vodi v večjo ogroženost in možnost splava.

Kakršni koli poznani ali možni stranski učinki po cepljenju pa so zanemarljivi v primerjavi s prednostmi cepljenja, so dodali. V ZDA so v zadnjih tednih opazili povečano število nosečnic s težjim potekom covida-19.

Do sedaj je v ZDA v celoti cepljenega 50,3 odstotka prebivalstva. V povprečju v državi dnevno potrdijo okoli 110.000 novih okužb, pred prihodom različice delta jih je bilo en čas po okoli 10.000 na dan.