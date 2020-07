V ZDA nov dnevni rekord okužb s koronavirusom

Okužbe naraščajo predvsem na jugu in zahodu ZDA, kjer so maja prvi začeli odpravljati ukrepe proti širjenju novega koronavirusa. Kalifornija ima sedaj le še nekaj več kot 100.000 okužb manj kot New York (399.500 okužb), kjer se je epidemija umirila. Za Kalifornijo (skupno 298.000 okužb) pa so okužbe najbolj narasle v Teksasu (233.700) in na Floridi (232.700). Najbolj pa naraščajo v Arizoni, ki ima od omenjenih držav najmanjše število prebivalcev, vendar pa že 113.000 okužb in preko 2000 mrtvih.

Guvernerji zveznih držav tam, kjer tega doslej še niso storili, prebivalcem odrejajo nošenje zaščitnih mask v javnosti. Od petka bo to obvezno tudi v Kentuckyju, kjer so doslej našteli le 18.000 primerov okužbe in 612 smrti. V Arizoni so v četrtek potrdili 75 smrti zaradi covida-19, v bolnišnicah je 3437 ljudi, od tega 575 na ventilatorjih.

V večjem delu Teksasa so ustavili izbrane operacije, potem ko se je število smrtnih žrtev covida-19 povzpelo na trimestno številko. Guverner Greg Abbott je v četrtek razširil ustavitev operacij, ki niso nujno potrebne na dodatnih sto okrožij in dramatično razširil obseg odredbe, ki je sprva ciljala le na težko prizadeta območja okoli Houstona v Dallasu, Austin in San Antonio.