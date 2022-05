V ZDA odobrili poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva proti covidu za mlajše otroke

Pfizer je za avtorizacijo zaprosil aprila po ugotovitvi, da poživitveni odmerek pri omenjeni starostni kategoriji poveča število protiteles za različico omikron za 36-krat.

Študije so pokazale, da učinkovitost dveh odmerkov cepiva Pfizer pri otrocih starih od pet do 12 let pri različici omikron ni dovolj velika. V času, ko je bil omikron prevladujoča različica, je učinkovitost cepiva pred okužbo padla z 68 na 12 odstotkov, je ugotovila raziskava države New York in Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC). Dva odmerka sicer še vedno zagotavljata zadostno obrambo pred resnimi obolenji.

V ZDA se je po podatkih univerze Johns Hopkins doslej s covidom-19 okužilo 82,6 milijona ljudi, umrlo pa jih je 999.852. Nekatera druga štetja so že presegla milijon smrtnih žrtev, kar je posebej obeležil tudi predsednik ZDA Joe Biden. Cepljenih je 67 odstotkov prebivalcev ZDA, trenutno pa jih na dan povprečno umre manj kot 300.