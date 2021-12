V ZDA odobrili poživitveni odmerek Pfizerjevega cepiva za 16- in 17-letnike

Odločitev je bila sprejeta, potem ko je Pfizer poročal, da poživiteni odmerek skupaj s prejšnjimi nudi zaščito tudi pred različico koronavirusa omikron. "Cepljenje in poživitveni odmerek ostajata skupaj z drugimi preventivnimi ukrepi, kot so nošenje mask ter izogibanje večjim množicam in slabo prezračenim prostorom, najboljši način za boj proti covidu-19," je dejala vršilka dolžnosti komisarke FDA Janet Woodcock.

FDA je sklenila, da koristi poživitvenega odmerka v času, ko okužbe s koronavirusom spet rastejo, odtehtajo morebitna tveganja za izjemno redke stranske učinke. Podobno je menila tudi direktorica CDC Rochelle Walensky.

S cepivom, ki ga je Pfizer razvil skupaj s podjetjem BioNTech, v ZDA že cepijo tudi otroke, starejše od pet let. Doslej so jih cepili okrog pet milijonov. V ZDA so doslej z dvema odmerkoma Pfizerja in Moderne in enim odmerkom Johnson & Johnsona cepili okrog 200 milijonov ljudi, od tega skoraj pet milijonov, starih 16 in 17 let.