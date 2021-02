V ZDA odobrili že tretje cepivo, do julija obljubljenih 100 milijonov doz

Prednost cepiva podjetja Johnson & Johnson je v tem, da je dovolj že ena sama doza in ne dve, kot velja za cepivi Pfizerja in Moderne, ki sta že v uporabi.

FDA je cepivo, ki za učinkovitost potrebuje le eno dozo, odobrila za osebe, starejše od 18 let. Johnson & Johnson obljublja, da bodo takoj po avtorizaciji FDA na voljo štirje milijoni doz, do konca marca 20 milijonov, do julija pa 100 milijonov doz.

V ZDA se je do sinoči po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo več kot 28,55 milijona ljudi, umrlo pa jih je več kot 512.000. Samo v soboto so zabeležili 73.000 novih okužb in 2151 smrtnih primerov.

Doslej so v ZDA z najmanj eno dozo cepiva Pfizerja ali Moderne cepili 47 milijonov ljudi oziroma 14 odstotkov prebivalstva. Dve dozi cepiva Pfizerja in Moderne sta se doslej izkazali kot 95-odstotno učinkoviti proti covidu-19.

Neodvisni svetovalni odbor FDA je agenciji v petek soglasno priporočil, naj odobri izredno uporabo cepiva podjetja Johnson & Johnson, in FDA je to storila že naslednji dan.

Prednost cepiva proizvajalca Johnson & Johnson je v tem, da je dovolj že ena sama doza in ne dve, kot velja za cepivi Pfizerja in Moderne, ki sta že v uporabi. Prednost je tudi v tem, da je cepivo mogoče hraniti v navadnih hladilnikih, saj ga ni treba shranjevati pri izjemno nizkih temperaturah.

Pomembno je tudi, da so teste učinkovitosti tega cepiva izvajali v Latinski Ameriki in Južni Afriki v času, ko sta tam že razsajali novi mutaciji virusa. Cepivi Pfizerja in Moderne sta bili testirani, ko teh mutacij še niso odkrili. Johnson & Johnson hkrati nadaljuje s testiranjem, ali bi bili dve dozi cepiva učinkovitejši kot le ena.