V ZDA pozivi k začasni zaustavitvi cepljenja s cepivom Johnson & Johnsona

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) bo v sredo sklical sestanek odbora za cepljenje, ki bo preučil vseh šest primerov in ocenil potencialno tveganje, poroča ABC News. Uprava za hrano in zdravila (FDA) bo nato to analizo preučila. Dokler postopek ne bo zaključen, FDA in CDC priporočata začasno prekinitev cepljenja s cepivom ameriškega podjetja Johnson & Johnson. Gre za previdnostni ukrep, so dodali. S pomočjo izsledkov analize bodo lahko zdravstvenim organom priporočili nadaljnje postopke in izdali priporočila za zdravljenje, ki ga zahteva ta vrsta krvnega strdka.

Vseh šest primerov so zaznali pri ženskah med 18. in 48. letom starosti. Simptomi so se pojavili od šest do 13 dni po cepljenju. CDC in FDA sta v izjavi zapisala, da gre za primer cerebralne venske tromboze (CVT). "Zdravljenje te posebne vrste krvnega strdka se razlikuje od zdravljenja, ki bi ga običajno predpisali. Praviloma uporabljamo zdravilo heparin, v tem primeru pa uporaba tega zdravila ni priporočljiva," so zapisali.