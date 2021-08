V ZDA priprave na odprtje meja za polno cepljene tuje državljane

Vlada tako po besedah predstavnika Bele hiše pripravlja pristop v več fazah, v skladu s katerim bodo – ob določenih izjemah – morali biti potniki v ZDA iz vseh držav polno cepljeni.

Časovnega okvira za uvajanje sprememb predstavnik ni navedel, je pa dodal, da delovna skupina pripravlja "dosleden in varen" nov sistem za vstopanje mednarodnih potnikov za takrat, ko bo to mogoče. ZDA so zaradi pandemije covida-19 pred več kot letom dni močno omejile vstop v državo za potnike iz EU, Velike Britanije, Kitajske in Irana, kasneje pa dodale še več držav, vključno z Brazilijo in Indijo.

Vstop s teh območij je tako rekoč prepovedan, obstaja pa več izjem, med katerimi so denimo ameriški državljani ter tisti z dovoljenjem za delo in bivanje v ZDA, pa tudi študenti, novinarji, profesorji in poslovneži.