V ZDA se obeta odobritev Pfizerjevega cepiva proti covidu-19 za otroke

Strokovnjaki so sporočili, da so koristi cepljenja otrok veliko večje kot morebitna tveganja. Za odobritev cepljenja otrok je glasovalo 17 članov panela, eden pa se je vzdržal.

Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je potrdil, da se lahko otroci prav tako okužijo z novim koronavirusom kot odrasli. Otroci so sicer izpostavljeni manjšemu tveganju hudega poteka covida-19, vendar pa so znanstveniki menili, da je treba staršem dati možnost za zaščito otrok, še posebej tistih, ki so izpostavljeni večjemu tveganju okužbe, ker na primer v šolah ni treba nositi zaščitnih mask.

Strokovnjaki so menili, da je testiranje otrok manj množično in se zato številnih primerov okužb niti ne zazna. Ugotovili so tudi, da je stopnja hospitalizacije trikrat večja pri temnopoltih otrocih, kar je podobno kot pri odraslih.