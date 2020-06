V ZDA se virus pospešeno širi, v Parizu po 104 dneh znova odprli Eifflov stolp

Število okužb s koronavirusom po svetu je preseglo 9,4 milijona, Svetovna zdravstvena organizacija pa pričakuje, da bo do konca tedna številka narasla na 10 milijonov. Vsaj 480.000 bolnikov s covidom-19 je umrlo.

Na prvem mestu po okužbah so ZDA, kjer je okuženih že skoraj 2,4 milijona ljudi, umrlo jih je 122.000. V uvodnih žariščih, kot je New York, se pandemija še naprej umirja, zato pa nastajajo nova žarišča na jugu in zahodu ZDA, kjer so najprej odpravljali ukrepe proti pandemiji.

Okužbe rekordno naraščajo med drugim v Kaliforniji, Arizoni, Mississippiju, Teksasu in Oklahomi, hospitalizacije pa med drugim v Južni in Severni Karolini. Univerza Washington napoveduje najmanj 180.000 mrtvih v ZDA do 1. oktobra. New York, New Jersey in Connecticut medtem uvajajo obvezno samoizolacijo za vse, ki prihajajo iz zveznih držav, kjer primeri naraščajo. Za začetek to velja za Alabamo, Arizono, Arkansas, Florido, Severno in Južno Karolino, Teksas, Utah in Washington. Seznam se bo sproti posodabljal. Florido je sedaj dobila povrnjeno karanteno, ki jo je uvajala za prebivalce mesta New York in okolice v času prvega vala pandemije aprila.

V zvezni državi New York je sicer še vedno največ potrjenih primerov okužb (389.000) in mrtvih (31.257), vendar pa oboje zadnje tri tedne narašča zelo počasi. V torek so testirali več kot 51.000 ljudi, pozitivnih pa jih je bilo manj kot 600 oziroma odstotek. Skupno število hospitalizacij je nazadovalo na 1071, v torek pa je umrlo 17 ljudi. Na višku izbruha aprila jih je umrlo po skoraj 800 na dan.