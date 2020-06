V ZDA zaostrujejo ukrepe, v Izraelu umrla 19-letnica

Število okužb z novim koronavirusom po svetu še vedno narašča. V Izraelu je umrlo 19-letno dekle, ki pa je imelo več pridruženih bolezni. Medtem pa ukrepe stopnujejo v nekaterih ameriških zveznih državah. Za Teksasom je tudi Arizona v ponedeljek zaprla bare, v Oregonu in Kansasu uvajajo obvezno nošenje zaščitnih mask v javnih prostorih, New Jersey je preložil ponovno strežbo v notranjosti restavracij, maske pa ukazujejo celo v Jacksonvillu na Floridi, kjer bo predsednik ZDA Donald Trump avgusta sprejel republikansko predsedniško nominacijo.

Po podatkih univerze John Hopkins je potrjenih 10.302.867 okužb z novim koronavirusom. Ozdravelo je nekaj več kot 5,6 milijona ljudi, umrlo pa jih je 505.518. Iz Izraela poročajo o smrti 19-letnice, ki je predhodno sicer trpela zaradi previsoke telesne teže in povišanega pritiska. V državi sicer v zadnjih dneh znova beležijo porast okužb, potem ko je vlada sprostila nekatere preventivne ukrepe. Včerajo so tako zabeležili 686 novih okužb, skupno 24.441. Vse več okužb na jugu in zahodu ZDA V ZDA se je doslej z novim koronavirusom okužilo že 2,56 milijona ljudi, zaradi covida-19 jih je umrlo več kot 126.000 ljudi. Teksas in Florida sta se povzpela na tretje in četrto mesto po številu okuženih. V New Yorku in New Jerseyu, ki sta na vrhu seznama, se medtem razmere še naprej izboljšujejo. Okužbe naraščajo predvsem na jugu in zahodu ZDA, kjer so bili najbolj pogumni pri odpravljanju ukrepov proti širjenju novega koronavirusa. Guverner Arizone Doug Ducey je ukrepe odpravil sredi maja, sedaj pa je za 30 dni zaprl bare, kinodvorane, telovadnice, vodne parke, šolam pa naročil, da s poukom ne začnejo pred 17. avgustom. V Arizoni se je v nedeljo okužilo skoraj 4000 ljudi, guverner pa pričakuje, da bo ta teden še hujši od prejšnjega. Skupaj ima Arizona 74.500 okuženih in 1588 mrtvih.

V nekaterih zveznih državah znova uvajajo ukrepe za preprečevanje širjenja okužb.

V Teksasu je guverner Greg Abbottže pred dnevi ukazal zaprtje barov, ker naj bi se okužbe tam najbolj širile in v ponedeljek ga je zadela tožba lastnikov barov, ki ga obtožujejo diktatorstva. V Teksasu so doslej našteli približno 155.000 okuženih in 2400 mrtvih. Florida ima že skoraj 146.000 okužb in skoraj 3500 mrtvih, guverner Ron DeSantis pa je le prepovedal točenje alkohola v barih, sicer pa pušča proste roke lokalnim oblastem, da se odločajo glede zaščitnih mask, zapiranja plaž in drugih ukrepov. Župan JacksonvillaLenny Curry, ki je še prejšnji teden zatrjeval, da nošenja mask ne bo zahteval, si je sedaj premislil. Guverner New Jerseyja Phil Murphy je v ponedeljek odprl trgovske centre, vendar pa preložil začetek ponovne strežbe v notranjih prostorih restavracij, ker so obiskovalci barov začeli spet neprevidno širiti okužbe. V New Jerseyju se je doslej okužilo 171.000 ljudi, umrlo pa 15.000.